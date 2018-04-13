В США выросла добыча нефти

Добыча нефти в США в марте выросла на 2,1%

Добыча нефти в США выросла в марте 2018 года на 2,1% по сравнению с показателем февраля текущего года — до 14,41 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным МЭА, в феврале добыча нефти в США составляла 14,12 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА отмечает снижение добычи нефти в Канаде в марте на 4,7% — с 5,13 млн баррелей в сутки до 4,89 млн баррелей в сутки.

МЭА оценивает добычу нефти в США по итогам 2017 года на уровне 13,19 млн баррелей в сутки (против 12,53 млн баррелей в сутки в 2016 году), добычу Канады — в 4,83 млн баррелей в сутки (против 4,47 млн баррелей в сутки в предыдущем году). По итогам 2018 года МЭА прогнозирует рост добычи нефти в США до 14,71 млн баррелей в сутки, в Канаде — до 5,08 млн баррелей в сутки.