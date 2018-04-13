РФ рассматривает запрет на наем граждан США

Проект ответных мер России на действия США предусматривает запрет или ограничение на наем граждан Соединённых Штатов Америки или поддерживающих их политику стран, следует из законопроекта, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов", — говорится в проекте.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.