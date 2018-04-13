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РФ рассматривает запрет на наем граждан США
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Россия рассматривает запрет или ограничение на наем граждан США 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Проект ответных мер России на действия США предусматривает запрет или ограничение на наем граждан Соединённых Штатов Америки или поддерживающих их политику стран, следует из законопроекта, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов", — говорится в проекте.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.
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