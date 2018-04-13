Американцам могут запретить работать в России

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на работу в России для граждан США в ответ на американские санкции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова.

В законопроекте об ответных мерах на санкции США идет речь о запрете или ограничении на привлечение высококвалифицированных американских специалистов к трудовой деятельности в России.