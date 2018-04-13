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Американцам могут запретить работать в России
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Американцам могут запретить работать в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на работу в России для граждан США в ответ на американские санкции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова.
В законопроекте об ответных мерах на санкции США идет речь о запрете или ограничении на привлечение высококвалифицированных американских специалистов к трудовой деятельности в России.
Руководители фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин 13 апреля внесли законопроект об ответе на санкции США. Ограничения предлагается вводить на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств. Также Россия может прекратить или приостановить сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли с США и организациями под юрисдикцией Штатов.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Алексей Миллер.
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