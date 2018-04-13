В МЭА считают, что соглашение ОПЕК+ может достичь цели уже к маю

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Сделка ОПЕК+, нацеленная на снижение запасов стран ОЭСР до средних за пять лет уровней, может достичь целевого уровня уже к маю. К такому мнению эксперты МЭА пришли в своем апрельском отчете.

Из него следует, что этот показатель снизился на 26 млн баррелей — до 2,84 трлн баррелей. По итогам февраля запасы стран ОЭСР превышали среднюю за пять лет норму всего на 30 млн баррелей. «Целевое значение может быть достигнуто уже к маю, если брать в расчет ограничение баланса на рынке во втором квартале 2018 года. Запасы по нефтепродуктам уже находятся в дефиците», — говорится в отчете.

"Если предложение на рынке продолжит уменьшаться, то возможно, что когда мы будем публиковать данные по запасам в ОЭСР через месяц или два (данные по запасам публикуются с задержкой на два месяца — прим.ред), они уже достигнут или даже опустятся ниже значения среднего за пять лет уровня", — говорится в отчете.