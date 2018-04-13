Правительству РФ предложили разработать технический регламент о добыче нефти и газа

Участники состоявшегося в Госдуме круглого стола о проблемах законодательного регулирования деятельности нефтегазового сервиса в РФ предложили правительству страны разработать регламент о добыче нефти и газа. Об этом говорится в проекте рекомендаций.

«Рассмотреть возможность разработки технического регламента «Процессы добычи нефти и газа», включив в его состав требования к формированию состава и номенклатуры сервисных работ, их детализации по стадиям разработки, отражению в техническом проекте разработки», — отмечается в тексте проекта рекомендаций.

Также участники круглого стола рекомендовали правительству РФ рассмотреть возможность дополнения Налогового кодекса РФ положением об учете затрат буровых компаний при производстве работ по строительству и капитальному ремонту эксплуатационных, разведочных, поисковых, наблюдательных нефтяных и газовых скважин с коэффициентом 3,5 при расчете налога на прибыль, при условии направления средств, полученных от указанной налоговой льготы, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по модернизации бурового оборудования и приобретению высокотехнологичных буровых установок.

Участники круглого стола также считают целесообразным применять указанную льготу не только в отношении участков недр, расположенных в акватории арктических морей, но и на сухопутных территориях.