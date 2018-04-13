Изменения в справочнике КБК на 2018 год 

Налоговая инспекция информирует об изменениях в кодах доходов бюджетной классификации в связи с изменениями в приказах от 07.03.2018г. №ММВ-7-22/135@ «О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 10.11.2017 №ММВ-7— 2/848@ „Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральной налоговой службой, администраторов доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации территориальными органами Федеральной налоговой службы“, № ММВ-7-22/136@ „О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-1/736@ „Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов управлениями Федеральной налоговой службой по субъектам Российской Федерации“ и № ММВ-7— 22/137@ „О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 10.11.2017 № ММВ-7-2/847@ „Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы“.