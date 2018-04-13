Белоруссия назвала сроки начала дедолларизации

Белоруссия не исключает, что дедолларизация экономики страны может начаться до 2020 года при условии, что это не будет ущемлять интересы министерства энергетики страны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
"Прорабатывается вопрос о том, что на внутреннем рынке мы должны установить цену в (белорусских) рублях. Возражают наши энергетики, когда есть злостные неплательщики, которые задерживают платежи. И если фиксировать этот долг в рублях, а он через год возвращает, то это потери", — сказал он.
Отвечая на вопрос, произойдет ли дедолларизация с 2020 года, Семашко сказал: "Это может быть и раньше, если мы найдем разумные подходы, и это не будет ущемлять интересы министерства энергетики".
Семашко отметил, что процесс дедолларизации экономики Белоруссии уже идет.
"Когда спросите белоруса, ему проще назвать цену в долларах, чем в рублях. Поэтому это политика правительства, национального банка — мы хотим уйти от зависимости от доллара", — добавил Семашко.