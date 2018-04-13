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Белоруссия назвала сроки начала дедолларизации
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Белоруссия может начать дедолларизацию экономики до 2020 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия не исключает, что дедолларизация экономики страны может начаться до 2020 года при условии, что это не будет ущемлять интересы министерства энергетики страны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
"Прорабатывается вопрос о том, что на внутреннем рынке мы должны установить цену в (белорусских) рублях. Возражают наши энергетики, когда есть злостные неплательщики, которые задерживают платежи. И если фиксировать этот долг в рублях, а он через год возвращает, то это потери", — сказал он.
Отвечая на вопрос, произойдет ли дедолларизация с 2020 года, Семашко сказал: "Это может быть и раньше, если мы найдем разумные подходы, и это не будет ущемлять интересы министерства энергетики".
Семашко отметил, что процесс дедолларизации экономики Белоруссии уже идет.
"Когда спросите белоруса, ему проще назвать цену в долларах, чем в рублях. Поэтому это политика правительства, национального банка — мы хотим уйти от зависимости от доллара", — добавил Семашко.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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