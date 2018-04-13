Шансы сведения бюджета без дефицита в текущем году стремительно возрастают, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб»

По состоянию на 1 апреля объем Фонда национального благосостояния был равен 3,77 трлн руб. против 3,75 трлн руб. на 1 января.

Расходы бюджета сократились по сравнению с мартом 2017 г. Доходы федерального бюджета в марте 2018 г. достигли 1,54 трлн руб., или 10,1% годового плана, а расходы — 1,5 трлн руб., или 9,1% от запланированной на год суммы. Рост нефтегазовых доходов за третий месяц года составил 13,3% год к году, при этом ненефтегазовые поступления в марте выросли на 15,7% год к году. В марте расходы сократились на 2,4% относительно уровня годичной давности. При этом в 1 кв. 2018 г. опережающими темпами росли траты на образование (плюс 16,9% год к году), здравоохранение (плюс 22,5%) и межбюджетные трансферты (плюс 16,2%). Увеличение расходов на национальную оборону, экономику и правоохранительную деятельность было умеренным, а расходы на социальную политику сократились на 7,3% год к году.

В марте профицит бюджета был достигнут благодаря продолжающемуся росту доходов (в результате сохранения относительно высоких цен на нефть и роста поступлений от акцизов и налога на прибыль) и сокращению расходов. Мы полагаем, что недавнее ослабление рубля окажет ощутимую поддержку бюджету в среднесрочной перспективе за счет роста рублевых цен на сырьевые товары и некоторого ускорения инфляции.