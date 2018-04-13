МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2018 году до 11,34 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в России в 2018 году до 11,34 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре агентства.

Согласно данным МЭА, в 2017 году добыча нефти в России составила 11,36 млн баррелей в сутки. Исходя из этих данных, добыча нефти в России в 2018 году может снизиться на 0,2%.

В предыдущем обзоре МЭА прогнозировало снижение добычи нефти в России в 2018 году до 11,33 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 10 тыс. баррелей в сутки с сторону повышения.

В 2016 году добыча нефти в России составила 11,34 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.