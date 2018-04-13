Экспорт сельхозпродукции из РФ с января вырос на 32%

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». В первые два месяца текущего года объемы экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составили $3,13 млрд, что больше показателя 2017 г. на $759 млн, или на 32%, сообщил Минсельхоз

Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия.

Экспорт пшеницы составил порядка 5,8 млн тонн на сумму $1 млрд, превысив показатели 2017 г. на 80%, или на $455 млн Основным импортером российской пшеницы стал Египет , увеличивший объем закупок на 67%, до 1,7 млн тонн.

Более чем в 4 раза выросли закупки пшеницы со стороны Турции (до 938 тыс. тонн), Вьетнама (до 237 тыс. тонн), Латвии (до 174 тыс. тонн).

Экспорт соевого масла вырос на 40% до 97 тыс. тонн, рапсового масла — на 40%, соевых бобов — в 2,6 раза до 217 тыс. тонн.

В начале 2018 г. продолжилась наметившаяся в 2017 г. тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-февраль вывезено 30,5 тыс. тонн на сумму $84 млн, что больше уровня аналогичного периода 2017 г. на 33% (37% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Китай , на долю которого пришлось 16% российского экспорта.

Экспорт продукции АПК и создание условий для его развития — одно из основных направлений дальнейшего роста производства сельхозпродукции. В настоящее время в России сформирована система поддержки экспорта продукции АПК на основе реализуемого правительством Российской Федерации с начала 2017 г. приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК».

В 2017 г. экспортировано сельхозпродукции на сумму $20,7 млрд, что превысило плановое значение показателя в приоритетном проекте на 11,5% ($17,9 млрд по итогам 2017 г.).