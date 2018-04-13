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Белоруссия пригрозила России импортом нефти
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Белоруссия пригрозила России импортом нефти 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Реформы налогообложения в нефтяном секторе России могут заставить Белоруссию увеличить объемы импорта нефти из других стран, включая Иран, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума.
«Если жизнь заставит, куда деваться? Вы же все ведете переговоры, что «налоговый маневр» надо закончить. А что значит налоговый маневр закончить? Это значит, сделать так, чтобы отказаться от учета вывозной таможенной пошлины, все перевести на НДПИ, но тогда читай, это понятно и первокласснику, при поставках нефти из России в Белоруссии будет мировая цена», — передает ТАСС ответ Семашко на вопрос, планирует ли Белоруссия в этом году закупать иранскую нефть.
Он отметил также, что за запретом на ввоз в Россию белорусской свинины, который был обоснован вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), на самом деле стоят чьи-то меркантильные интересы.
«Можно что угодно подозревать… Всегда, если возникают какие-то разборки, я думаю, это не межгосударственный (вопрос — прим. ВЗГЛЯД), это определенные меркантильные интересы кто-то преследует», — сказал Семашко.
Напомним, ранее в пятницу вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в рамках пленарного заседания на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2018) оценил экономические взаимоотношения с Россией на «три с минусом» из-за ряда нерешенных вопросов в энергетике.
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