Киев анонсировал санкции против российских бизнесменов

Украина планирует присоединиться к новым антироссийским санкциям США на следующей неделе

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«Нафтогаз» опасается полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2018 году

Белоруссия намерена до конца мая провести переговоры с Россией по цене на газ