Киев анонсировал санкции против российских бизнесменов

Украина на следующей неделе планирует продлить действие ранее принятых антироссийских санкций, а также присоединиться к новым ограничениям, которые ввели США в отношении крупных российских компаний, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает «112 Украина».
«Хочу вас сразу проинформировать, что по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны», — сказал Турчинов в ходе ХІ форума по безопасности.
Турчинов также выразил благодарность Евросоюзу и США за введение санкций против России.
«Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России, и, особенно, очень важны последние санкции, которые принял президент США Трамп, которые достаточно существенны и болезненны для РФ», — добавил секретарь СНБО.
10 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет санкции против российских бизнесменов, которые попали в новый санкционный список Минфина США. Он отметил, что санкции Украины будут «максимально гармонизированы» с введенными ранее новыми санкциями США.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине». Под ограничительными мерами оказались агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины» и UC Rusal.