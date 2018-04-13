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Объем транзита по латвийской «трубе» снизился, но прибыль LatRosTrans увеличилась
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Объем транзита по латвийской «трубе» снизился, но прибыль LatRosTrans увеличилась 

РЖД-Партнер 57 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В отчете руководства LatRosTrans отмечается, что в прошлом году основным фактором, который влиял на деятельность предприятия, было общее сокращение рынка транзитных транспортных услуг в Балтии. Объем российского транзита через порты Латвии уменьшился по всем видам грузов.
С учетом общего снижения объемов транзита нефтепродуктов основная конкурентная борьба в прошлом году развернулась вокруг белорусских грузов. Железнодорожные перевозчики Латвии и Литвы были вынуждены проводить демпинговую ценовую политику, пытаясь перераспределить оставшиеся транзитные потоки.
В прошлом году LatRosTrans транспортировало по трубопроводу 3,4 млн тонн нефтепродуктов, что на 6% меньше, чем в 2016 году.
В 2016 году оборот предприятия составил 10,491 млн евро, что на 20% меньше 2015 года.
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