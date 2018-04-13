Алексей Пушков назвал Петра Порошенко «мастером разрушения»

По мнению российского сенатора, выход Украины из СНГ не имеет никакого значения.

— Выход Украины из СНГ не имеет никакого значения. А Порошенко увлеченно ищет, что бы еще разрушить из сохранившегося. «Мастер» разрушения, — отметил российский сенатор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, передает ФАН.

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