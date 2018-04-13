Алексей Пушков назвал Петра Порошенко «мастером разрушения» 

По мнению российского сенатора, выход Украины из СНГ не имеет никакого значения.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение украинского президента Петра Порошенко начать процедуру выхода страны из СНГ.
— Выход Украины из СНГ не имеет никакого значения. А Порошенко увлеченно ищет, что бы еще разрушить из сохранившегося. «Мастер» разрушения, — отметил российский сенатор.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, передает ФАН.
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Петр Порошенко поручил начать процедуру официального выхода Украины из СНГ