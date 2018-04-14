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Соколов: необходимо увеличить инвестиции в транспорт
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Соколов: необходимо увеличить инвестиции в транспорт 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: КЭФ 2018
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил о необходимости повышения финансирования транспортного комплекса России.
Об этом глава министерства заявил на пленарном заседании: «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» Красноярского экономического форума. Максим Соколов отметил, что в настоящий момент транспортная система страны «работает на пределе своих пропускных возможностей».
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Транспортной системе России требуется качественное развитие, так как она работает на пределе своих пропускных возможностей.
Объём инвестиций, который мы фиксируем по прошлому году в области транспорта, в абсолютном значении звучит не то, что красиво, колоссально. Почти 2 триллиона — 1,8 триллиона рублей. Но, если посмотреть относительные значения этих цифр по отношению к внутреннему валовому продукту, то это будет менее 2–1,95%
Поэтому основная наша задача за предстоящее шестилетие к 2024 году качественно увеличить объём инвестиций, доведя его до почти 2,5% ВВП. В соответствии со стратегией к 2035 году — до почти 3,5%. Это позволит повысить экспортный потенциал Транссиба и БАМа. Также в рамках федеральных программ планируется ускорить минимальное прохождение контейнерными поездами пути от западных до восточных границ России до недели». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]
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