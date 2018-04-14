Соколов: необходимо увеличить инвестиции в транспорт

Фото: КЭФ 2018

Об этом глава министерства заявил на пленарном заседании: «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» Красноярского экономического форума. Максим Соколов отметил, что в настоящий момент транспортная система страны «работает на пределе своих пропускных возможностей».

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Транспортной системе России требуется качественное развитие, так как она работает на пределе своих пропускных возможностей.

Объём инвестиций, который мы фиксируем по прошлому году в области транспорта, в абсолютном значении звучит не то, что красиво, колоссально. Почти 2 триллиона — 1,8 триллиона рублей. Но, если посмотреть относительные значения этих цифр по отношению к внутреннему валовому продукту, то это будет менее 2–1,95%

Поэтому основная наша задача за предстоящее шестилетие к 2024 году качественно увеличить объём инвестиций, доведя его до почти 2,5% ВВП. В соответствии со стратегией к 2035 году — до почти 3,5%. Это позволит повысить экспортный потенциал Транссиба и БАМа. Также в рамках федеральных программ планируется ускорить минимальное прохождение контейнерными поездами пути от западных до восточных границ России до недели». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]