Объем инвестиций в транспорт нужно увеличить к 2024 году, заявил Соколов

По его словам, транспортная система России работает на пределе своих пропускных возможностей и требует своего качественного развития.

"Объём инвестиций, который мы фиксируем по прошлому году в области транспорта, в абсолютном значении звучит не то, что красиво, колоссально. Почти 2 триллиона — 1,8 триллиона рублей. Но, если посмотреть относительные значения этих цифр по отношению к внутреннему валовому продукту, то это будет менее 2-1,95%", — сообщил министр, выступая на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

Он отметил, что сравнении с соседями России, в первую очередь, с китайскими, это в несколько раз меньше, и меньше, чем в Европе.

"Поэтому основная наша задача за предстоящее шестилетие к 2024 году качественно увеличить объём инвестиций, доведя его до почти 2,5% ВВП. В соответствии со стратегией к 2035 году — до почти 3,5%", — сказал Соколов.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.