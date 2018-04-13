В правительстве не могут спрогнозировать развитие экономики на три года, ждут новых «майских» указов

Официально Минэкономразвития до сих пор не направило трехлетний прогноз социально-экономического развития в Минфин , нарушив график подготовки законов к проекту федерального бюджета, пишет газета

Несколько федеральных чиновников рассказали изданию, что, согласно рабочим материалам Минэкономразвития, пока в Минфин поступил лишь уточненный прогноз на текущий год, а параметры прогноза на 2019-2021 годы министерство еще дорабатывает.

Чиновники ждут новых майских указов президента Владимира Путина , чтобы в соответствии с ними доработать прогноз, поясняет один из чиновников. Версия трехлетнего макропрогноза направлена в Минфин, рассказал изданию человек, близкий к Минэкономразвития, но прогноз сильно зависит от реализации послания президента Федеральному собранию. Принимать трехлетний прогноз, таким образом, будет новое правительство, то есть после инаугурации Путина 7 мая.

Макропрогноз нужен Минфину для подготовки проекта бюджета на 2019-2021 годы который министерство должно представить правкомиссии не позднее 1 июня. К 15 апреля администрация президента должна подготовить проект указа о целях развития страны до 2024 года.

Процесс выстроен так, чтобы к сентябрю был готов и трехлетний макропрогноз, и проект бюджета, рассказывает директор Центра структурных исследований РАНХиГС и бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев . Раньше, по его словам, таких задержек не было: есть сроки и план подготовки бюджета. Базовый сценарий прогноза наверняка сформирован, рассуждает он, но для подготовки целевого нужно понимать цели экономического развития, а они будут заданы в новых указах.

Предыдущий целевой сценарий, по словам Ведева, ориентировался на декабрьское послание Путина Федеральному собранию 2015 года, когда президент поставил цель ускорить рост ВВП до темпов выше среднемировых, а рост производительности труда — до 5% в год.

В послании Путин ставил задачу в 1,5 раза увеличить ВВП на душу населения, что, по расчетам председателя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина , предполагает ускорение роста ВВП до 6% в год. Однако без структурных реформ экономика может расти лишь в пределах 2% ежегодно, неоднократно предупреждали аналитики и ЦБ

ЦСР предлагал ускорение за счет увеличения производительных расходов бюджета на здравоохранение и инфраструктуру. Путин идею фактически одобрил, но не указал источников расходов.