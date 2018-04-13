«Медведи» в долларе закрепятся ниже 62 рублей, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Так, поводом к покупкам может стать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь вплотную подошла к 72 долларам. Отметим, что ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших акций. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,2% и 0,8%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,6%, китайский Shanghai Composite на слабых данных по торговому балансу отступает на 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного роста российского фондового рынка в начале дня. Это позволит индексу МосБиржи подняться в район 2220 пунктов, что просигнализирует о закреплении рынка выше важной поддержки, расположенной на уровне 2200 пунктов. Это, в свою очередь, говорит о возможности дальнейшего восстановления нашего рынка и росте вероятности возвращения в район 2300 пунктов. При этом открытие Европы, где мы ожидаем небольшого роста основных индексов в начале торгов, может способствовать дальнейшему восстановлению нашего рынка. Из статистики в первой половине торгов выделим данные по торговому балансу Еврозоны. Отметим, что в ходе торгов наши акции продолжат получать поддержку со стороны рынка энергоносителей, где возможны попытки обновления локальных максимумов. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, которые и определят динамику российского рынка в последние часы торгов.