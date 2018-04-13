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Российским банкам грозит отток средств
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Банкам грозит отток средств 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В десяти крупнейших российских банках средняя максимальная ставка по итогам первой декады апреля опустилась до исторического минимума — 6,4%, пишет газета «Коммерсант». Это минимальное значение с июля 2009 года.
Издание отмечает, что отечественные банки уже не первый месяц снижают ставки. При этом они не планируют в этом году запуска традиционных майских спецпредложений.
На сегодняшний день из десятки крупнейших банков на рынке вкладов запустил акционный продукт лишь Сбербанк.
Что интересно, среднее арифметическое максимальных ставок десяти ведущих банков служит индикатором для всего рынка.
Эксперты отмечают, что данная ситуация может привести к оттоку средств населения из банков на фоне непривлекательных ставок.
В частности, в ВТБ сообщили изданию, что в настоящее время не планируют вводить дополнительных спецпредложений.
В то же время в Альфа-банке отметили, что собираются в ближайшее время предложить интересный накопительный продукт, однако не уточнили его условия.
Россельхозбанк в свою очередь сообщил лишь о запуске сезонного вклада в евро с процентными ставками до 0,35% годовых. В остальных банках не ответили на запрос газеты
Эксперты предполагают, что на фоне резкого ослабления рубля, последовавшего за объявлением 6 апреля в США новых санкций в отношении российского бизнеса, вкладчики могут начать забирать средства из банков для инвестиций в валюту.
«Есть вероятность, что граждане начнут скупать валюту, которую могут вернуть обратно на вклады, а могут и потратить сбережения», — сказал изданию главный экономист «ПФ-Капитала» Евгений Надоршин.
Специалист отметил, что при дешевеющем рубле большая часть населения начинает покупать товары, которые могут в ближайшее время подорожать из-за повышения курса иностранной валюты.
В то же время в Центробанке не опасаются оттока вкладов. «Процентная политика Банка России направлена на сохранение привлекательности вкладов для населения, — сообщили газете в пресс-службе регулятора. — Ставки по депозитам существенно превосходят инфляцию и приносят вкладчикам реальный доход».
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