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Перед выходными днями инвесторы предпочтут доллары, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Перед выходными днями инвесторы предпочтут доллары, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
При этом, из-за временного снижения риска военного удара США по Сирии иностранные фонды с фокусом на РФ продолжают заходить в российский рынок. Дельта движения капитала показала приток ликвидности в диапазоне от $54 до 76 млн по итогам торгов в четверг, она положительная уже 3 дня подряд, а накопленный итог составляет больше $200 млн при существенном объеме оборота российских бумаг в фондах.
Таким образом, возможность заработать на росте российских активов после снижения на 10-17% в начале недели важнее, чем политические цели некоторых лидеров западных государств. Вместе с тем, перед выходными днями инвесторы предпочтут застраховаться от внезапных военных ситуаций, поэтому доллар укрепится к рублю.
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