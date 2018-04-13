Ещё
Россия не должна потерять макроэкономическую стабильность, заявил Дворкович
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия не должна потерять макроэкономическую стабильность, заявил Дворкович 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. РФ не должна растерять макроэкономическую стабильность, на ее основе страна достигнет новых целей, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на пленарной сессии КЭФ.
"Я вижу ситуацию следующим образом. Первое — мы не должны растерять достигнутое. Нельзя добиться целей, дестабилизируя макроэкономическую ситуацию. Надо сохранять спокойствие, тем более с учётом событий, происходящих в мире, мы не должны подвергать страну дополнительным рискам", — сказал Дворкович.
Вице-премьер перечислил основные достигнутые макроэкономические показатели РФ, по его словам, они создают основу для того, чтобы экономика продолжала развитие.
"Думаю, преждевременно говорить о том, какой она (инфляция — ред.) будет по итогам года, но в любом случае мы находимся в целевом интервале", — сказал Дворкович.
"Государственный долг находится на минимальном уровне, гибкий валютный курс позволяет сглаживать те риски, которые возникают из-за колебаний цен на сырье, нестабильности на рынках капитала", — добавил он.
"И, наконец, что касается бюджета. Да, мы использовали часть резервов, но в целом смогли, урезав значительную часть расходов, привести ситуацию к предсказуемой, к безопасной для экономики в целом, поскольку мы твердо уверены, что можем исполнять все принятые на себя обязательства", — сказал Дворкович. «Что дальше. Дальше на этой стабильной макроэкономической основе реализация тех задач, которые поставил президент», — заключил вице-премьер.
РИА Новости: последние новости
СМИ: новые правила ЕС дадут России власть над рынком продовольствия Европы "Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" 15 миллиардов долларов Аналитик: в вопросе "Северного потока-2" Дания боится ответственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США182
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»142
Рыбке настал конец27
Путин знает тайну главного оружия Трампа286
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:09
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
Общество
03:07
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»
В мире Статьи
03:50
Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Шоу-бизнес
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение