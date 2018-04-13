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Белоруссия проведет до конца мая переговоры с Россией по цене на газ
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Белоруссия проведет до конца мая переговоры с Россией по цене на газ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Белоруссия намерена до конца мая текущего года провести переговоры с Россией по цене на российский газ. Об этом сообщает RNS.
"У нас осталась открытой тема цены на газ… Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство на границе со Смоленской областью платит за газ более чем в два раза больше, чем (платят потребители) в Смоленской области", — сказал Семашко.
В прошлом году премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что Белоруссия не ищет преференций и минимальной цены на российский газ, но хочет цену, сопоставимую с теми, которые у ее партнеров по ЕАЭС.
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