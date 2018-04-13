Белоруссия хочет возобновить переговоры по газу после формирования правительства РФ

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Власти Белоруссии планируют возобновить переговоры с Россией по газу после формирования Москвой нового правительства. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Ждем формирования (нового правительства РФ после инаугурации президента — прим. ТАСС), понятно по-человечески почему так происходит", — сказал он. «Это, безусловно, это непременное условие», — заявил Семашко, отвечая на вопрос, ждет ли Минск формирования нового правительства РФ для возобновления переговоров по газу.

Семашко также добавил, что Белоруссия ожидает поставки нефти из РФ в 2018 году в объеме 18 млн т.

"У нас в балансе записано 24 (млн тонн), но там есть разные схемы. Реально 18 млн тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает в этом году", — сказал он.