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Белоруссия хочет возобновить переговоры по газу после формирования правительства РФ
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Белоруссия хочет возобновить переговоры по газу после формирования правительства РФ 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют возобновить переговоры с Россией по газу после формирования Москвой нового правительства. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Ждем формирования (нового правительства РФ после инаугурации президента — прим. ТАСС), понятно по-человечески почему так происходит", — сказал он. «Это, безусловно, это непременное условие», — заявил Семашко, отвечая на вопрос, ждет ли Минск формирования нового правительства РФ для возобновления переговоров по газу.
Семашко также добавил, что Белоруссия ожидает поставки нефти из РФ в 2018 году в объеме 18 млн т.
"У нас в балансе записано 24 (млн тонн), но там есть разные схемы. Реально 18 млн тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает в этом году", — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, какой объем нефти был поставлен из России в первом квартале этого года, он заявил: «Там равномерно (поставки) идут по кварталам. Мы признательны российской стороне и Минэнерго России, все идет нормально, системно».
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