Москва и Минск в мае продолжат переговоры по газу

Газовый вопрос для Минска остается открытым, и не позднее мая Беларусь продолжит дискуссии с российскими властями. Об этом сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в ходе Красноярского экономического форума. "У нас осталась открытой цена по газу. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство, например, на границе со Смоленской областью Белоруссия платит более чем в два раза за газ больше, чем в Смоленской области… Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию", — сказал Семашко. Он отметил, что Беларусь намерена возобновить переговоры с Москвой по газу после формирования нового правительства России. Семашко также заявил, что Минск рассчитывает в 2018 году импортировать 18 миллионов тонн российской нефти. "У нас в балансе записано 24 миллиона тонн, но там есть разные схемы. Реально 18 миллионов тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает в этом году", — отметил вице-премьер Беларуси, которого цитирует ТАСС