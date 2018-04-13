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Москва и Минск в мае продолжат переговоры по газу
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Москва и Минск в мае продолжат переговоры по газу 

Российская Газета 27 минут назад
Газовый вопрос для Минска остается открытым, и не позднее мая Беларусь продолжит дискуссии с российскими властями. Об этом сообщил белорусский вице-премьер Владимир Семашко в ходе Красноярского экономического форума.
"У нас осталась открытой цена по газу. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство, например, на границе со Смоленской областью Белоруссия платит более чем в два раза за газ больше, чем в Смоленской области… Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию", — сказал Семашко.
Он отметил, что Беларусь намерена возобновить переговоры с Москвой по газу после формирования нового правительства России.
Семашко также заявил, что Минск рассчитывает в 2018 году импортировать 18 миллионов тонн российской нефти.
"У нас в балансе записано 24 миллиона тонн, но там есть разные схемы. Реально 18 миллионов тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает в этом году", — отметил вице-премьер Беларуси, которого цитирует ТАСС.
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