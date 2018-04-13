Ещё
СМИ: Минэкономики опаздывает со сдачей трехлетнего макропрогноза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Минэкономики опаздывает со сдачей трехлетнего макропрогноза 

Прайм 2 часа назад
Фото: ПРАЙМ
Министерство экономического развития России задерживает предоставление финансовому ведомству трехлетний макропрогноз социально-экономического развития. Как пишет газета «Ведомости», МЭР должно был передать документ не позднее 5 апреля, но до сих пор не отправило.
Несколько федеральных чиновников сообщили изданию, что Минэкономики направило в Минфин только уточненный макропрогноз на текущий 2018 год. А вот с параметрами документа на 2019–2021 годы сложнее: ведомство их еще дорабатывает.
Как следует из графика подготовки законов к проекту федерального бюджета, утвержденному первым вице-премьером Игорем Шуваловым, в срок до 10 апреля текущего года все главные параметры трехлетнего прогноза уже должны были поступить в правовую комиссию.
Прайм: последние новости
"Газпром" начал переговоры с "Нафтогазом" о новом транзитном контракте‍ Биржи США растут на ослаблении геополитических рисков после выступления главы КНР Рынок рубля стабилизируется, считает замглавы ВЭБа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США179
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»153
Рыбке настал конец28
Путин знает тайну главного оружия Трампа269
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:09
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
Общество
03:07
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»
В мире Статьи
03:50
Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Шоу-бизнес
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение