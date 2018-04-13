Беларусь получит в текущем году 18 миллион российской нефти

Информируя журналистов о теме предстоящих переговоров, Семашко пояснил, что запланированы и другие темы по экономическому сотрудничеству в рамках Союзного государства. Правда, добавил он, плотный график форума не представляет возможности во всех деталях остановиться на каждом вопросе.

Белорусский вице-премьер сообщил также, что Беларусь получит для переработки в текущем году 18 миллион российской нефти. «У нас в балансе записано 24 миллиона тонн, но там есть разные схемы. Реально 18 миллионов тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает», — пояснил Семашко, которого цитирует ТАСС