Беларусь получит в текущем году 18 миллион российской нефти 

Дату возобновления российско-белорусских переговоров по газу обсудят на запланированной встрече вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и его минский коллега — вице-премьер РБ Владимир Семашко в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
Информируя журналистов о теме предстоящих переговоров, Семашко пояснил, что запланированы и другие темы по экономическому сотрудничеству в рамках Союзного государства. Правда, добавил он, плотный график форума не представляет возможности во всех деталях остановиться на каждом вопросе.
Белорусский вице-премьер сообщил также, что Беларусь получит для переработки в текущем году 18 миллион российской нефти. «У нас в балансе записано 24 миллиона тонн, но там есть разные схемы. Реально 18 миллионов тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает», — пояснил Семашко, которого цитирует ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, какой объем «черного золота» был поставлен из России в минувшем квартале, он дал понять, что поставки осуществляются равномерно, по кварталам. «Мы признательны российской стороне и Минэнерго РФ, все идет нормально, системно», — подчеркнул белорусский вице-премьер.