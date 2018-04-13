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Беларусь получит в текущем году 18 миллион российской нефти
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Беларусь получит в текущем году 18 миллион российской нефти 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Дату возобновления российско-белорусских переговоров по газу обсудят на запланированной встрече вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и его минский коллега — вице-премьер РБ Владимир Семашко в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
Информируя журналистов о теме предстоящих переговоров, Семашко пояснил, что запланированы и другие темы по экономическому сотрудничеству в рамках Союзного государства. Правда, добавил он, плотный график форума не представляет возможности во всех деталях остановиться на каждом вопросе.
Белорусский вице-премьер сообщил также, что Беларусь получит для переработки в текущем году 18 миллион российской нефти. «У нас в балансе записано 24 миллиона тонн, но там есть разные схемы. Реально 18 миллионов тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает», — пояснил Семашко, которого цитирует ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, какой объем «черного золота» был поставлен из России в минувшем квартале, он дал понять, что поставки осуществляются равномерно, по кварталам. «Мы признательны российской стороне и Минэнерго РФ, все идет нормально, системно», — подчеркнул белорусский вице-премьер.
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