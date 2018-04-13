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Банк России отозвал лицензию у НКО «Лидер»
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Банк России отозвал лицензию у НКО «Лидер» 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Лидер» (регистрационный номер 3304-К, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
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