Эксперт назвал поразительной устойчивость российских рынков к новым санкциям

Российский экономист, учредитель исследовательской организации «Институт проблем глобализации» (ИПРОГ) Михаил Делягин прокомментировал устойчивость российских рынков к бурным новостям этой недели.

Эксперт считает, что удар новых американских санкций впервые был столь силен, но «реакция российских рынков выглядит совершенно незначительной». «Индекс ММВБ упал на 10%, но весьма быстро сократил провал до 4%. Курс доллара взлетел на 12% (с 58,1 до почти 65 руб/долл), — но в итоге составил менее 7%», — написал Михаил Делягин в статье «СП».

«Причиной поразительной устойчивости российских рынков является, насколько можно судить, прежде всего нефть: цена Brent в пике кризиса подбиралась к 73 долл/барр. Та же самая угроза войны, которая валила российские рынки, одновременно поддерживала их через мгновенный впрыск нефтедолларов. Однако он не стоил бы ничего, если бы не опирался на предыдущий рост, создавший весьма существенный запас прочности. Только в I квартале 2018 года нефть подорожала на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — и обеспечила давно забытое финансовое благополучие, надежно скрытое от невнимательных посторонних демонстративным безумием либеральной политики», — написал экономист.

Михаил Делягин также отметил увеличение положительного сальдо внешней торговли на 23% — с 35 до 42 млрд долл. и долю не связанного с нефтью экспорта, которая составляет «вполне достойные 40%». По мнению эксперта, это относится к успехам аграриев, оборонщиков и атомщиков.

Читайте подробнее в материале «СП» «Михаил Делягин: Нефть смягчила санкции — крысы бегут на корабль».

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