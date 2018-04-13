Белоруссия возобновит переговоры с Россией по газу

Белоруссия до лета планирует возобновить дискуссии с Россией по газу

Белоруссия считает, что газовый вопрос с Россией не урегулирован, и планирует вернутся к решению этого вопроса не позднее мая. Об этом заявил вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко на пленарном заседании Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).

"У нас осталась открытая тема по газу. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда Союзное государство на границе Смоленской области и Белоруссии платит за газ в два раза больше Смоленской области. Мы говорим, что надо создать равные условия", — сказал он.

Семашко также отметил, что цены на электроэнергию в Белоруссии были выше, чем в Смоленской области. "У нас платят 11 центов за 1 кВт/ч, а в Смоленской (области) платят 4 цента за 1 кВт/ч — это разные условия", — заявил вице-премьер Белоруссии.

"Не позднее мая продолжим дискуссии и в конце концов найдем решение этой проблемы, у нас еще временной лаг есть до 1 июля 2019 года", — добавил Семашко.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал".