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Белоруссия намерена до конца мая провести переговоры с Россией по цене на газ
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Белоруссия намерена до конца мая провести переговоры с Россией по цене на газ 

Rambler News Service 48 минут назад
Белоруссия намерена до конца мая 2018 года провести переговоры с Россией по цене на российский газ, заявил в ходе Красноярского экономического форума вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.
«У нас осталась открытой тема цены на газ… Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию», — отметил он.
«Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство на границе со Смоленской областью платит за газ более чем в два раза больше, чем (платят потребители) в Смоленской области», — пояснил он.
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