С вещами на выход: Украина покидает СНГ

После разрыва экономических связей с Россией Украина выходит из состава СНГ. При этом президент Петр Порошенко рассчитывает сохранить и улучшить двусторонние отношения с членами содружества, кроме России. Окончательный разрыв между Россией и Украиной мотивирован грядущими президентскими выборами, считают политологи.

Украина выходит из состава СНГ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг на 11-м Международном форуме по безопасности в Киеве.

«Украина никогда не была и не является членом СНГ. И из-за отказа этой структуры — СНГ — осудить российскую агрессию в Украине, я просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ», — заявил Порошенко.

Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Украина с 1991 года, то есть, со времени основания, состояла в Союзе независимых государств. Но формально она в самом деле не была членом этого Союза, поскольку не ратифицировала его устав. Аналогичный статус и у Туркмении . В настоящее время СНГ объединяет 11 государств постсоветского пространства: Азербайджан Молдавию , Россию, Таджикистан , Туркмению, Узбекистан и Украину.

Членом Союза была Грузия , но в 2008 году после вооруженного конфликта на границе с Южной Осетией , поддержанной российскими войсками, вышла из СНГ.

Украинский президент добавил, что в связи с выходом из СНГ должно быть закрыто представительство страны при соответствующих структурах СНГ, базирующихся в Минске . Кроме того, по поручению Порошенко будет пересмотрена обширная договорно-правовая база между Россией и Украиной на предмет соответствия национальным интересам последней. Фактически речь идет о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Он был заключен в 1997 году и ратифицирован обеими сторонами в 1999 году с возможностью автоматического продления каждые 10 лет. Действие договора заканчивается в декабре этого года.

«Агрессия РФ против Украины продолжается до сих пор. В этих условиях следующим шагом я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону», — сказал Порошенко.

В Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве говорится, что Россия и Украина строят отношения друг с другом на основе « принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой».

В договоре отражено также обязательство не использовать территорию одного из государств в ущерб безопасности соседа. Украина считает, что Россия нарушила этот договор.

Время пить «Боржоми»

Украина давно прекратила попытки найти комфортные для себя условия в формате СНГ. При этом ранее она на пару с Грузией пыталась создать аналог СНГ. Еще в 2005 году две страны подписали Боржомскую декларацию о создании Сообщества демократического выбора. Тогдашние президенты Украины Виктор Ющенко и Грузии Михаил Саакашвили предполагали, что Боржомское сообщество станет «мощным инструментом» для освобождения региона от всех оставшихся разделительных линий, нарушений прав человека, от духа конфронтации и замороженных конфликтов.

Из заявлений Ющенко и Саакашвили следовало, что декларация «позволит начать новую эру демократии, безопасности, стабильности и мира во всей Европе, от Атлантики до Каспийского моря».

Боржомская инициатива успехом не увенчалась.

А после референдума в Крыму в 2014 году и вооруженного конфликта на востоке Украины официальный Киев активизировал свои усилия по разрыву отношений с Россией. Первым делом парламент Украины страны денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российских воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии.

Кроме этого, Верховная рада расторгла соглашения об организации военных межгосударственных перевозок, о сотрудничестве в отрасли военной разведки, о взаимной охране секретной информации.

В 2016 году украинский кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В 2017-м по инициативе Украины прекращено действие межправительственного соглашения об осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

В марте этого года кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией. Этот шаг Киев объяснил попыткой переориентировать экономику и «национальными интересами страны».

«Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — говорил тогда украинский премьер Владимир Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина».

Программу экономического сотрудничества Россия и Украина подписали в июне 2011 года. Документ был утвержден главами правительств двух стран — Владимиром Путиным Николаем Азаровым , который скрывается сейчас в России от украинских властей. Программа была рассчитана до 2020 года и предусматривает расширение режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Сало между Брюсселем и Москвой

Экономика Украины, по словам лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ и, в частности, российский рынок. Между странами существовали «партнерские, экономически взаимовыгодные, равноправные отношения». Западный вектор внешнеполитической интеграции Украины, как не раз заявлял Медведчук, ошибочен. За годы евроинтеграции товарный экспорт Украины обвалился с $63,3 млрд в 2013 году до $43,3 млрд в 2017 году, поставки из Украины в ЕС за этот период увеличились лишь на 4,8%.

Экспорт из Украины в Россию, по подчетам Медведчука, сократился за этот же период на 385% — с $15 млрд до $3,9 млрд Россия стала по итогам 2017 года крупнейшим внешнеторговым партнером Украины. На нее пришлось 12% внешнеторгового оборота.

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт украинских товаров в Россию в прошлом году составил $3,9 млрд, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос на 40% до $7,2 млрд Эти торговые связи идут вне межправительственных соглашений, и заблокировать их можно только полностью перекрыв границу.

Развал завершится ближе к выборам

Особо негативных последствий от выхода из состава содружества для страны не будет, считают украинские эксперты. Директор Института трансформации общества Олег Соскин , комментируя возможный выход страны из СНГ, говорит, что Украина будет вести двусторонние переговоры с теми же Казахстаном, Белоруссией и другими странами СНГ.

Похоже, так и будет. Порошенко предложил и другим членам СНГ пересмотреть договорные обязательства с Россией.

При этом Киев дал понять, что планирует развивать взаимовыгодные отношения на постсоветском пространстве на основе двусторонних договоров. В четверг Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым , в ходе которого обсудил углубление двухсторонних взаимоотношений и даже развитие трехстороннего формата сотрудничества Украина — Азербайджан — Турция

Судя по всему, Порошенко рвет связи с Россией в преддверии президентской избирательной кампании, которая состоится в мае следующего года.

Недавно Порошенко заявил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Но такой возможности он не исключает. «Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании», — намекает Порошенко.

«Украинского президента критикует радикальная оппозиция за то, что он слишком лоялен с Россией. И Порошенко вынужден к такой критике прислушаться», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.