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Дворкович: экономика РФ находится в целевом инфляционном интервале
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Дворкович: экономика РФ находится в целевом инфляционном интервале 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Говорить об уровне инфляции по итогам 2018 года преждевременно, сейчас экономика находится в целевом инфляционном интервале, заявил в рамках пленарной сессии Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мы добились результата (в части стабилизации экономики РФ — прим. ТАСС). Инфляция снизилась до уровня ниже целевых значений, даже ниже 4%, сейчас составляет 2 с небольшим процента. Преждевременно говорить о том, какой она будет по итогам года, но в любом случае мы находимся в целевом интервале", — сказал он.
Вице-премьер также выразил мнение, что довести уровень инвестиций до более 25% ВВП невозможно без новых инструментов, таких как инфраструктурная ипотека и фабрика проектного финансирования.
"Цель — добиться роста инвестиций с сегодняшних менее 20% ВВП до более 25% ВВП. Это невозможно сделать только за счет текущих поступлений — будь то внутренних или внешних. Поэтому мы ведем речь о новых инструментах, таких как инфраструктурная ипотека, фабрика проектного финансирования и ряд других инструментов, которые позволят дополнить ресурсы для инвестиционной активности и именно таким образом реализовать в том числе и крупные инфраструктурные проекты", — сказал он.
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