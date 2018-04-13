Дворкович: экономика РФ находится в целевом инфляционном интервале

Аркадий Дворкович. КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Говорить об уровне инфляции по итогам 2018 года преждевременно, сейчас экономика находится в целевом инфляционном интервале, заявил в рамках пленарной сессии Красноярского экономического форума вице-премьер РФ

"Мы добились результата (в части стабилизации экономики РФ — прим. ТАСС). Инфляция снизилась до уровня ниже целевых значений, даже ниже 4%, сейчас составляет 2 с небольшим процента. Преждевременно говорить о том, какой она будет по итогам года, но в любом случае мы находимся в целевом интервале", — сказал он.

Вице-премьер также выразил мнение, что довести уровень инвестиций до более 25% ВВП невозможно без новых инструментов, таких как инфраструктурная ипотека и фабрика проектного финансирования.

"Цель — добиться роста инвестиций с сегодняшних менее 20% ВВП до более 25% ВВП. Это невозможно сделать только за счет текущих поступлений — будь то внутренних или внешних. Поэтому мы ведем речь о новых инструментах, таких как инфраструктурная ипотека, фабрика проектного финансирования и ряд других инструментов, которые позволят дополнить ресурсы для инвестиционной активности и именно таким образом реализовать в том числе и крупные инфраструктурные проекты", — сказал он.