Китайским инвесторам представили возможности дочерних компаний казахстанского фонда "Самрук-Казына"

Как сообщила газета «Деловой Казахстан», презентация казахстанских компаний прошла на Шанхайской фондовой бирже в рамках реализации программы приватизации. Программа предполагает вывод 215 активов Фонда «Самрук-Казына» в конкурентную среду.

Глава «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов отметил, что развитие Фонда и его портфельных компаний проходит на фоне существенных положительных изменений в Казахстане.

"Правительство активно расширяет присутствие частного сектора в экономике, сокращает долю государства и добивается больших успехов в модернизации экономики. Я призываю наших китайских коллег активнее инвестировать в проекты «Самрук-Казына» в сфере нефти и газа, транспорта и логистики, горнорудном секторе и телекоммуникациях", — обратился А. Есимов к участникам мероприятия.

Управляющий директор фонда Балжит Гревал напомнила, что Казахстан сегодня представляет большой интерес для иностранных инвесторов.

"Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, которая способствует росту 60 проц. ВВП региона. Экономический рост Казахстана ускорился до 4,0 проц. в 2017 году, чему поспособствовали более высокие цены на нефть, увеличение добычи нефти и улучшение экономических показателей в работе с нашими ключевыми торговыми партнерами", — рассказала китайским инвесторам Балжит Гревал.