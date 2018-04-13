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Китайским инвесторам представили возможности дочерних компаний казахстанского фонда "Самрук-Казына"
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Китайским инвесторам представили возможности дочерних компаний казахстанского фонда "Самрук-Казына" 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 13 апреля /Синьхуа/ — День инвестора Казахстанского фонда «Самрук-Казына» на днях прошел на Шанхайской фондовой бирже. Китайским инвесторам были представлены возможности Казахстана в сфере энергетики, транспорта и логистики, горнорудного и нефтехимического секторов.
Как сообщила газета «Деловой Казахстан», презентация казахстанских компаний прошла на Шанхайской фондовой бирже в рамках реализации программы приватизации. Программа предполагает вывод 215 активов Фонда «Самрук-Казына» в конкурентную среду.
Глава «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов отметил, что развитие Фонда и его портфельных компаний проходит на фоне существенных положительных изменений в Казахстане.
"Правительство активно расширяет присутствие частного сектора в экономике, сокращает долю государства и добивается больших успехов в модернизации экономики. Я призываю наших китайских коллег активнее инвестировать в проекты «Самрук-Казына» в сфере нефти и газа, транспорта и логистики, горнорудном секторе и телекоммуникациях", — обратился А. Есимов к участникам мероприятия.
Управляющий директор фонда Балжит Гревал напомнила, что Казахстан сегодня представляет большой интерес для иностранных инвесторов.
"Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, которая способствует росту 60 проц. ВВП региона. Экономический рост Казахстана ускорился до 4,0 проц. в 2017 году, чему поспособствовали более высокие цены на нефть, увеличение добычи нефти и улучшение экономических показателей в работе с нашими ключевыми торговыми партнерами", — рассказала китайским инвесторам Балжит Гревал.
Она напомнила, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Китая и крупнейшим получателем китайских инвестиций в Центральной Азии, а также выразила надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. —0—
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