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Баффет рассказал об инвестиционных ошибках Трампа
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Баффет рассказал об инвестиционных ошибках Трампа 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Основатель и руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет рассказал студентам об отрицательном инвестиционном опыте на примере активов, принадлежавших действующему президенту США Дональду Трампу. «Не занимайте деньги как Дональд Трамп», — советовал инвестиционный гуру своим студентам еще в 1991 г. Детали приводит телеканал CNBC со ссылкой на фрагменты стенограммы той лекции, опубликованной бывшим менеджером хедж-фондов Уитни Тилсоном.
«Я видел, как многие люди терпят неудачи из-за алкоголя и финансового рычага (leverage), рычага заимствованных денег», — рассказывал Баффет.
Одним из них был Дональд Трамп, увлекшийся подсчетами того, сколько денег он может занять, но не задумывавшийся о том, сколько из них «может окупиться».
В качестве примера Баффет привел историю открытого Трампом в 1990 г. казино Atlantic City Taj Mahal. Сам Трамп называл его «восьмым чудом света». Баффет видел в нем объект, который никогда не окупится. Строительство казино, как сообщал BBC, вместо изначально запланированных $300 млн обошлось Трампу примерно в $1 миллиард. Меньше, чем через год после открытия казино было объявлено о его банкротстве, третьем за 17 лет бизнеса Трампа. В 2016 г. оно было закрыто. О его возможном возрождении под названием Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City год назад подумывала компания Hard Rock International, контролируемая индейским племенем семинолов.
«Что Дональд Трамп сделал не так? Большая проблема с Дональдом Трампом заключается в том, что он никогда не поступал правильно. Он в основном переплачивал за недвижимость, но он заставлял людей давать ему в долг. В заимствованиях он был потрясающим. Если посмотреть на его активы и то, сколько он за них заплатил, и сколько он занял, чтобы приобрести их, можно увидеть, что там никогда не было реального капитала», — сказал Баффет.
О падении цен на объекты недвижимости Трампа за время его избирательной кампании в 2016 г. ранее сообщал Forbes. Например, небоскреб Trump Tower за это время потерял в стоимости около $159 млн
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