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Рынок рубля стабилизируется
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Рынок рубля стабилизируется, считает замглавы ВЭБа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рынок рубля стабилизируется, сообщил журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на Красноярском форуме.
"Рынок стабилизируется через какое-то время. Негативные новости, шокирующие вещи пройдут", — сказал Клепач.
Он также отметил, что, по его прогнозам, Центробанк сделает паузу, но не будет снижать ключевую ставку. Рост ВВП, по оценка Клепача, составит 1,8%.
На мировые рынки оказывает влияние ситуация вокруг Сирии. В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия и не исключил военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Ранее на рынки оказывали давление переживания по поводу возможной глобальной торговой войны между США и КНР. Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.
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