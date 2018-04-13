Россия получит власть над продовольственными ресурсами ЕС

Россия получит власть над продовольственным рынком Европы

По информации издания, члены Национального союза фермеров Великобритании полагают, что ограничения количества кадмия в удобрениях, переговоры о которых в Еврокомиссии находятся в заключительной стадии, способны даровать России «большую власть» над продовольственными ресурсами Европы и сделать ее фактическим монополистом на рынке удобрений ЕС

Сельхозработники связывают это с тем, что российские удобрения содержат меньше кадмия, который может вызывать артрит, бесплодие и даже отказ органов, чем удобрения конкурентов из Китая и Северной Африки.

Ранее британский Нацсоюз фермеров выражал опасения, что Европа может начать «исключительно зависеть» от России в поставках фосфорных удобрений. Тогда Союз призвал европейские власти занять «разумную» позицию.