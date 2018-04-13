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Россия получит власть над продовольственными ресурсами ЕС
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Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Россия получит власть над продовольственным рынком Европы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британские фермеры боятся «власти» России, сообщает Telegraph.
По информации издания, члены Национального союза фермеров Великобритании полагают, что ограничения количества кадмия в удобрениях, переговоры о которых в Еврокомиссии находятся в заключительной стадии, способны даровать России «большую власть» над продовольственными ресурсами Европы и сделать ее фактическим монополистом на рынке удобрений ЕС.
Сельхозработники связывают это с тем, что российские удобрения содержат меньше кадмия, который может вызывать артрит, бесплодие и даже отказ органов, чем удобрения конкурентов из Китая и Северной Африки.
Ранее британский Нацсоюз фермеров выражал опасения, что Европа может начать «исключительно зависеть» от России в поставках фосфорных удобрений. Тогда Союз призвал европейские власти занять «разумную» позицию.
 Ещё 2 источника 
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