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Сделки с криптовалютами хотят обложить налогом
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«Известия»: власти хотят обложить налогом сделки с криптовалютами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Правительство может обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами. Об этом пишет газета "Известия".
"Прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. руб. и более должен подпадать под обязательный валютный контроль", — сообщает издание.
Уточняется, что кабмин поддержал законопроект депутатов "О цифровых финансовых активах". Однако, в правкомиссии отметили, что документ следует доработать.
Ранее заместитель главы управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России рассматривает возможность включения несанкционированного майнинга в число рисков информационной безопасности российских банков.
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