Сделки с криптовалютами хотят обложить налогом

«Известия»: власти хотят обложить налогом сделки с криптовалютами

Правительство может обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами. Об этом пишет газета "Известия"

"Прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. руб. и более должен подпадать под обязательный валютный контроль", — сообщает издание.

Уточняется, что кабмин поддержал законопроект депутатов "О цифровых финансовых активах". Однако, в правкомиссии отметили, что документ следует доработать.