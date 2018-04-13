Государство поможет пострадавшим от санкций компаниям, но с оговоркой

Компаниям, пострадавшим от санкций, обещают помощь от государства, но это не будут компенсации их финансовых потерь, заявил премьер Дмитрий Медведев . Российские власти активно готовились к новому американскому пакету несколько месяцев. К чему Москва оказалась готова, а к чему нет?

По большому счету подготовка началась еще в 2014 году. Блокировка операций MasterCard или Visa породила национальную платежную систему и карту «МИР». Угроза отключения от межбанковской системы SWIFT привела к созданию российского аналога. Он пока не совершенен, но он есть.

Когда забрезжили новые американские санкции, Москва объявила второй этап амнистии капиталов. Для владельцев активов на Западе Минфин подготовил выпуск специальных облигаций. В прошлом году правительство засекретило закупки госкомпаний, чтобы спасти от санкций частный бизнес. Заодно на базе Промсвязьбанка создают рублевый оборонный банк. И сейчас в Минфине сообщили, что именно он может финансово помочь «Русалу» . И все-таки мы готовились совсем не к такому сценарию. Никто не думал, что санкции наложат на реальный частный сектор.

Александр Шохин президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Когда появился кремлевский список, народ вздохнул свободно и даже, помните, хихикали, что, мол, перепечатали из Интернета или из телефонного справочника, ха-ха-ха. Вот дохихикались. Какие-то меры приняты даже, но их недостаточно, конечно же. Они были адекватны тому уровню санкций — оборонно-промышленный комплекс и „компании друзей Путина“. А сейчас идет схема, как я ее назвал, „расстрел заложников“, чтобы остальные тоже боялись».

Трудно представить, что по самому жесткому сценарию поступят с нефтегазовыми компаниями или с российскими никелем и кобальтом, необходимым для аккумуляторов электромобилей. «Русал», несмотря на свое тяжелое положение, тоже сумеет оправиться. 6% мирового рынка алюминия просто так из жизни не выкинешь. На США приходится 18% поставок «Русала». Но почти половина металла российской компании идет в Европу, значительная часть — в Азию. А то, что не уйдет в США, тоже найдет свой рынок, особенно с дисконтом. Но ведь и цены сейчас отличные. Меньше, чем за неделю цена на тонну алюминия взлетела на 300 долларов, или примерно на 15%.

Руслан Гринберг. Возможно, поэтому в правительстве заявили, что пострадавшим компаниям не будут компенсировать их финансовые потери. В целом же власти довольно скупо комментируют новые санкции: не объясняют их значение и не сообщают о готовности все преодолеть. Видимо, потому, что еще никто до конца ничего не понял, говорит директор Института экономики РАН

Руслан Гринберг директор Института экономики РАН «Власти — такие же, как и мы, особенно в такие ситуации, там уже легкая паника чувствуется, судя по всему, потому что не очень понятно в данный момент, что делать. Это же не то, когда на нас наложили санкции с точки зрения импортных тарифов. Это легко. А вот сейчас это уже серьезно».

Вздох облегчения был, когда министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не поддерживает запрет на покупку российского госдолга. Но конгресс свое дело делает и подготовил новый законопроект. Он как раз касается российских гособлигаций. Но самое неприятное, что к ним приравниваются и бумаги семи российских госбанков, в том числе Сбера, ВТБ «Газпромбанка» . И любые операции с ними предлагают заблокировать.

Фактически это означает, что большую часть финансового сектора страны пытаются полностью отрезать от мирового рынка. Прямым текстом не сказано, но госбанкам могут запретить все операции в долларах. Заодно могут последовать массовые отзывы рейтингов российских компаний, делистинг на биржах, отток инвесторов.

Кстати, котировки «Русала» уже не доступны на терминалах Bloomberg . А ими пользуется весь финансовый мир. Конечно, все это ударит и по самой американской валюте и вообще по мировой системе. Из хороших новостей разве что эта: торговый оборот России с крупнейшими западными странами в прошлом году увеличился впервые за три годы и, возможно, в последний раз на несколько лет вперед.

Тем временем, кандидат в госсекретари США Майк Помпео заявил в конгрессе, что санкции против России нужно ужесточать. Он также отметил, что нужно противодействовать российскому газовому сектору, в том числе «Северному потоку — 2».