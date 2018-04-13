Доходы главы Якутии за год сократились на 1,4 млн рублей

Глава Якутии Егор Борисов заработал в 2017 году порядка 6,5 млн рублей, что на 1,4 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте администрации главы и правительства республики.

В собственности Борисова, как и год назад, имеется квартира площадью 121,6 кв. м и недостроенный гараж в 24,8 кв. м. В совместной собственности главы Якутии и его супруги находится гараж в 20,2 кв. м, а в пользовании — жилой дом площадью 207,7 кв. м.

Согласно документу, доходы супруги главы региона составили 987 тыс. рублей, в ее пользовании находится участок площадью 1573 кв. м. На супругу Борисова также записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120.