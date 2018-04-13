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Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,42%
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Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,42% 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов электроэнергетики, услуг и банковских и финансовых услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General снизился на 0,42%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Cerro Verde (LM:CVE), которые подорожали на 1,248 п. (4,58%), закрывшись на отметке в 28,500. Котировки Grana Y Monter (LM:GRA) выросли на 0,080 п. (3,85%), завершив торги на уровне 2,160. Бумаги Aceros Arequip (LM:AREi) выросли в цене на 0,020 п. (2,63%), закрывшись на отметке 0,780.
Лидерами падения стали акции Atacocha (LM:ATB), цена которых упала на 0,020 п. (3,51%), завершив сессию на отметке 0,550. Акции Trevali Mining (LM:TV) поднялись на 0,030 п. (3,03%), закрывшись на уровне 0,960, а Edegel (LM:EDE) снизились в цене на 0,050 п. (2,75%) и завершили торги на отметке 1,770.
На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в плюсе (13), а котировки 11 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,51%, или 0,34, достигнув отметки $67,16 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,06%, или 0,04, до $72,16 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,65%, или 22,50, до отметки $1.337,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,23% до 3,2250, а котировки EUR/PEN упали на 0,54%, достигнув отметки 3,9806.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 89,49.
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