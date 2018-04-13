Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,52%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров и услуг, промышленности и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 0,52%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Bimbo A (MX:BIMBOA), которые подорожали на 1,570 п. (3,82%), закрывшись на отметке в 42,650. Котировки Gentera SAB de CV (MX:GENTERA) выросли на 0,500 п. (3,42%), завершив торги на уровне 15,140. Бумаги Nemak SAB de CV (MX:NEMAKA) выросли в цене на 0,38 п. (2,47%), закрывшись на отметке 15,75.

Лидерами падения стали акции Infraestructura Energetica Nova SAB (MX:IENOVA), цена которых упала на 2,89 п. (3,10%), завершив сессию на отметке 90,48. Акции Megacable Cpo (MX:MEGACPO) поднялись на 0,900 п. (1,07%), закрывшись на уровне 82,980, а Becle SA (MX:CUERVO) снизились в цене на 0,370 п. (1,02%) и завершили торги на отметке 35,800.

На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (151) превысило количество закрывшихся в минусе (98), а котировки 10 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,63%, или 22,20, достигнув отметки $1.337,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,45%, или 0,30, до $67,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,03%, или 0,02, до отметки $72,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,14% до 18,2021, а котировки EUR/MXN упали на 0,46%, достигнув отметки 22,4406.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 89,46.