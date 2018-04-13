Ещё
Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,52%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,52% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров и услуг, промышленности и сырья.
На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 0,52%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Bimbo A (MX:BIMBOA), которые подорожали на 1,570 п. (3,82%), закрывшись на отметке в 42,650. Котировки Gentera SAB de CV (MX:GENTERA) выросли на 0,500 п. (3,42%), завершив торги на уровне 15,140. Бумаги Nemak SAB de CV (MX:NEMAKA) выросли в цене на 0,38 п. (2,47%), закрывшись на отметке 15,75.
Лидерами падения стали акции Infraestructura Energetica Nova SAB (MX:IENOVA), цена которых упала на 2,89 п. (3,10%), завершив сессию на отметке 90,48. Акции Megacable Cpo (MX:MEGACPO) поднялись на 0,900 п. (1,07%), закрывшись на уровне 82,980, а Becle SA (MX:CUERVO) снизились в цене на 0,370 п. (1,02%) и завершили торги на отметке 35,800.
На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (151) превысило количество закрывшихся в минусе (98), а котировки 10 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,63%, или 22,20, достигнув отметки $1.337,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,45%, или 0,30, до $67,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,03%, или 0,02, до отметки $72,08 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,14% до 18,2021, а котировки EUR/MXN упали на 0,46%, достигнув отметки 22,4406.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 89,46.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на фондовых биржах США выросли после заявлений главы КНР Си Цзиньпина ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть и увеличение добычи в странах вне ОПЕК Главные мировые новости четверга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии457
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники302
Суд изменил приговор Улюкаеву226
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии70
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение