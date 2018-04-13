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Китайская компания инвестирует в строительство завода по производству стальных труб в Казахстане
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Китайская компания инвестирует в строительство завода по производству стальных труб в Казахстане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 12 апреля /Синьхуа/ — Дочерняя компания китайского холдинга CNPC с казахстанскими партнерами инвестирует в строительство завода по производству стальных сварных труб большого диаметра 50 млн долларов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Общая стоимость проекта составляет 100 млн долларов. Завод по производству стальных сварных труб большого диаметра будет построен к концу текущего года, — говорится в сообщении ведомства. Строительство высокотехнологичного завода позволит обеспечить импортозамещение на 70 проц от ввозимой в Казахстан трубной продукции.
Завод будет ежегодно поставлять до 100 тыс. тонн трубной продукции высокого качества. Сварные трубы предназначены для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, а также использования в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, энергетике.
В 2014 году была подписана программа комплексного стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли между CNPC и казахстанской нефтегазовой компанией «КазМунайГаз». —0—
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