Китайская компания инвестирует в строительство завода по производству стальных труб в Казахстане

Астана , 12 апреля / Синьхуа / — Дочерняя компания китайского холдинга CNPC с казахстанскими партнерами инвестирует в строительство завода по производству стальных сварных труб большого диаметра 50 млн долларов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана

Общая стоимость проекта составляет 100 млн долларов. Завод по производству стальных сварных труб большого диаметра будет построен к концу текущего года, — говорится в сообщении ведомства. Строительство высокотехнологичного завода позволит обеспечить импортозамещение на 70 проц от ввозимой в Казахстан трубной продукции.

Завод будет ежегодно поставлять до 100 тыс. тонн трубной продукции высокого качества. Сварные трубы предназначены для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, а также использования в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, энергетике.