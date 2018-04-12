США положили глаз на Северный морской путь

Северный морской путь должен быть международной транспортной артерией, и США претендуют на проведение здесь учений по обеспечению свободы мореплавания. Такая позиция Вашингтона по СМП будет неприятна Москве , заявил американский адмирал, командующий Береговой охраной США. Что же он имел в виду и в чем интересы США по отношению к российскому Севморпути?

Соединенные Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Об этом заявил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт, передает TACC.

«В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако… подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда», — заявил американский военачальник.

Зукунфт признал, что такая позиция Вашингтона, касающаяся Северного морского пути, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. «Это потребует существенного диалога в будущем», — сказал глава американской Береговой охраны, которая является одним из пяти видов Вооруженных сил США наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

Может показаться, что американский адмирал намекает на то, что Россия якобы ограничивает проход судов по СМП для иностранцев. Но это не так — Северный морской путь открыт для всех стран еще с конца холодной войны. Правда, законодатели в прошлом году подготовили законопроект «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ» для поддержки по СМП перевозки и буксировки углеводородов судами под российским флагом. Им предлагается давать преимущественное право в пределах континентального шельфа. Это делается для поддержки российской судоверфи «Звезда». Однако этот законопроект совсем не означает запрета перевозок судами под флагами иностранных государств. Исключительного права российским судам никто не давал.

Более того, само развитие Северного морского пути невозможно без роста транзита грузов по нему иностранцами, а не только российскими нефтяниками. И китайцы, а также сами американцы спокойно пользуются этим путем для перевозки грузок. Просто пока возможности СМП ограничены из-за отсутствия круглогодичной навигации, хотя с точки зрения поставок из Азии в Европу и обратно в летний период — это, конечно, кратчайший путь.

Зукунфт, наоборот, делает честь российскому арктическому пути, веря в его бурное развитие по мере того, как льды будут таять. Когда произойдет достаточное таяние точно не ясно, оценки ученых разнятся. Но в целом речь идет о периоде после 2030 года. Некоторые говорят, что круглогодичное судоходство по СМП будет возможно с 2050 года.

«Не стоит воспринимать слова господина Зукунфта как некую угрозу отобрать у России СМП. Адресаты этих слов находятся не в Москве, а в Вашингтоне», — считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Чем же тогда должна быть недовольна Россия, по версии американского адмирала? Может быть, военными учениями? На самом деле, Береговая охрана США лишь юридический военное ведомство , но по факту — им не является. Она не подчиняется Минобороны США и не имеет никакого отношения к проведению, например, учений Северо-Атлантического альянса и даже к военно-морскому флоту в принципе, говорит Жарский.

Это своего рода спасательная служба (по крайней мере, в мирное время, во время войны корабли Береговой охраны переходят в подчинение ВМС США). Береговая охрана проводит поисково-спасательные работы, имеет некоторые функции правоохранительных органов , так как обеспечивает безопасность морских путей (от пиратов или браконьеров), и следит за исполнением морского права, а также борется с нелегальной миграцией. «Береговая охрана США работает во всех морях и океанах, омывающих США, а также в некоторых других стран, согласных с таким положением вещей. В ряде регионов Береговая охрана достаточно эффективно борется, например, с пиратами, но, скажем прямо, после завершения Второй Мировой опасность в Арктике представляют собой разве что белые медведи и айсберги, и бороться тут Береговой охране особо не с кем», — говорит Жарский.

Поэтому, говоря об учениях по обеспечению свободы мореплавания, Зукунфт вряд ли имеет в виду военные учения. Речь скорее о совместных учениях по спасению, например, застрявших во льдах гражданских судов, или по ликвидации последствий разлива топлива. Учитывая, что по Севморпути активно ходят суда с нефтепродуктами, такие учения теоретически не лишены смысла.

Кроме того, возможно, адмирал решил воспользоваться геополитическим напряжением и выбить для своей службы побольше денег.

«Поскольку Береговая охрана США как минимум де-юре структура военная, то она может претендовать на раздуваемые сейчас впервые с конца холодной войны бюджеты, а для этого нужно как минимум напомнить о своем существовании и о нахождении и несении службы в непосредственной близости от потенциального противника», — говорит Жарский.

Возможно, что Береговая охрана США недовольна, что Россия, являясь государством, вдоль берега которого проходит Северный морской путь, единолично занимается охраной и контролем пути.

«После того, как США сняли запрет на экспорт энергоресурсов и стали одними из крупнейших поставщиков СПГ в Азию, суда под американским флагом стали ходить по СМП. Они везут ценные грузы, а охраняют их российские суда, то есть суда потенциального противника. Хотя охранять в Арктике по большому счету некого. Очевидно, служба все-таки рассчитывает на увеличение финансирования, а общая антироссийская риторика играет ей на руку», — отмечает собеседник.

Хотя в этом нет никакого нарушения — по международному морскому праву именно Россия и должна охранять морской путь возле своих берегов.

Северный морской путь все больше привлекает внимание разных стран. Грузопоток по нему с каждым годом растет. Если в 1998 году по СМП было перевезено всего 1,8 млн тонн грузов, то в прошлом году — уже 10,6 млн тонн. Причем, объем трафика в западном секторе СМП — от Мурманска до порта Сабетта — уже сопоставим с европейским. К 2022 году объем перевозок вырастет до 40 млн тонн, а к 2025 году — до 65 млн тонн углеводородов, прогнозировал вице-президент Арктического экономического совета Евгений Амбросов

Работа для развития СМП ведется по всем фронтам, начиная со строительства ледокольного флота и заканчивая снижением торговых и административных барьеров.