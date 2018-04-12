Помпео пообещал обсуждать альтернативы «Северному потоку-2» 

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что намерен обсуждать альтернативы газопроводу «Северный поток-2».
Сенатор Джон Барассо на слушаниях по утверждению кандидатуры Помпео потребовал от него дать обещание добиваться отмены проекта газопровода, за которым стоит Россия.
"Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем достичь условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнерам и друзьям по всему миру. Я готов обсуждать конкретно «Северный поток-2», чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не (президента России) Владимира Путина", — ответил Помпео.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, а ее единственным акционером — "Газпром". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Разрешение на строительство «Северного потока-2» уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.