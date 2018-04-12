Ещё
Британцам предсказали крупные финансовые проблемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцам предсказали крупные финансовые проблемы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экономические показатели Британии сейчас выше, чем ожидали эксперты в связи с процессом выхода страны из Евросоюза, однако это может отвлекать британцев от дисбаланса в экономике, который может привести к серьезным проблемам, пишет Bloomberg.
«Растущая экономика Великобритании не так сильна, как кажется», — пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что риск заключается в том, что нынешние результаты могут отвлекать от дисбаланса в экономике Великобритании и от ее недостаточной эффективности в международном контексте.
Жители страны стали чаще влезать в долги в условиях стабильного рынка труда, и одновременно стали уязвимы к возможному повышению процентных ставок или увеличению уровня безработицы.
В то же время, страна уже столкнулась с проблемами с инвестициями в связи с неопределенностью в отношении Brexit. Отмечено и снижение производства, а экономическая активность остается самой слабой с ноября 2016 года.
Кроме того, экономический рост Великобритании оказался ниже, чем у других стран G7.
Напомним, сейчас идут переговоры о выходе Британии из ЕС. При этом Лондон пытается бороться за европейский рынок. Так, в марте появились сведения, что Великобритания может отказаться от выплаты 40 млрд фунтов стерлингов (56,5 млрд долларов), если ЕС не пойдет на заключение устраивающего Лондон соглашения о свободной торговле.
Британия должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США положили глаз на Северный морской путь По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар Порошенко пообещал повторить американские санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники256
США положили глаз на Северный морской путь187
Суд изменил приговор Улюкаеву195
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии188
Зюганов попал в реанимацию115
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение