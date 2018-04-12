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Глава Комитета начальников штабов заявил, что главную угрозу США представляют РФ и Китай
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Глава Комитета начальников штабов заявил, что главную угрозу США представляют РФ и Китай 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай, укрепляющие свои военные потенциалы, представляют главную угрозу для США. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, посвященных бюджетному запросу министерства обороны на 2019 финансовый год, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
"Согласно нашей оборонной стратегии, основную угрозу для процветания и безопасности США представляет возобновление долгосрочного стратегического соперничества с ревизионистскими державами, — сказал он. — Уделяя приоритетное внимание России и Китаю, мы должны отвечать также на вызовы, брошенные нам со стороны Северной Кореи, Ирана и экстремистских организаций, применяющих насилие".
Китай и Россия, отметил он, «по-прежнему вкладывают средства в развитие своего потенциала в ядерной области в киберпространстве, в космосе и в области обычных вооружений». «Обе эти страны стремятся помешать нашим возможностям по расширению нашего влияния и стремятся подорвать созданные нами альянсы», — утверждал он.
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