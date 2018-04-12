Глава Комитета начальников штабов заявил, что главную угрозу США представляют РФ и Китай

"Согласно нашей оборонной стратегии, основную угрозу для процветания и безопасности США представляет возобновление долгосрочного стратегического соперничества с ревизионистскими державами, — сказал он. — Уделяя приоритетное внимание России и Китаю, мы должны отвечать также на вызовы, брошенные нам со стороны Северной Кореи Ирана и экстремистских организаций, применяющих насилие".

Китай и Россия, отметил он, «по-прежнему вкладывают средства в развитие своего потенциала в ядерной области в киберпространстве, в космосе и в области обычных вооружений». «Обе эти страны стремятся помешать нашим возможностям по расширению нашего влияния и стремятся подорвать созданные нами альянсы», — утверждал он.