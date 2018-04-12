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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,04%
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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,04% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, холдинговых компаний и производства пищевых продуктов.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,04%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Stokvis nord (CS:SNA), которые подорожали на 1,53 п. (8,99%), закрывшись на отметке в 18,55. Котировки Risma (CS:RIS) выросли на 5,70 п. (3,47%), завершив торги на уровне 170,00. Бумаги Miniere touissit (CS:CMT) выросли в цене на 35,0 п. (2,00%), закрывшись на отметке 1.785,000.
Лидерами падения стали акции Zellidja (CS:ZELI), цена которых упала на 9,55 п. (5,97%), завершив сессию на отметке 150,45. Акции Addoha (CS:ADH) поднялись на 1,30 п. (5,20%), закрывшись на уровне 23,70, а Disway SA (CS:DWY) снизились в цене на 18,00 п. (3,60%) и завершили торги на отметке 482,00.
На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (16), а котировки 7 акций практически не изменились.
Котировки акций Addoha (CS:ADH) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,20%, 1,30 п., и завершили торги на отметке 23,70.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,07%, или 0,05, достигнув отметки $66,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,43%, или 0,31, до $71,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,45%, или 19,70, до отметки $1.340,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,11% до 11,3260, а котировки USD/MAD повысились на 0,24%, достигнув отметки 9,1898.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 89,46.
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