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В России решили избавиться от двух министерств
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В России решили избавиться от двух министерств 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Минпромторг и Минэнерго России могут объединить в единое ведомство. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на источники.
«Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру», — рассказал один из собеседников агентства.
Другой источник отметил, что объединение ведомств — один из вариантов структуры нового правительства.
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«Вообще сейчас могут быть любые варианты», — добавил он.
Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича (курирует топливно-энергетический комплекс) отказался комментировать информацию. По его словам, вопрос следует адресовать администрации президента. В Минэнерго и Минпромторге также отказались от комментариев.
Министерство промышленности и торговли и министерство энергетики до 2008 года были единым ведомством — Минпромэнерго. Затем его разделили на два министерства.
Действующее правительство после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая уйдет в отставку. Затем будет сформирован новый кабинет министров.
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