В России решили избавиться от двух министерств

Минпромторг и Минэнерго России могут объединить в единое ведомство. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на источники.

«Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру», — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что объединение ведомств — один из вариантов структуры нового правительства.

«Вообще сейчас могут быть любые варианты», — добавил он.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича (курирует топливно-энергетический комплекс) отказался комментировать информацию. По его словам, вопрос следует адресовать администрации президента . В Минэнерго и Минпромторге также отказались от комментариев.

Министерство промышленности и торговли и министерство энергетики до 2008 года были единым ведомством — Минпромэнерго. Затем его разделили на два министерства.