Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,03%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, финансов и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 1,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Metso (HE:METSO), которые подорожали на 0,89 п. (3,57%), закрывшись на отметке в 25,81. Котировки Fortum Oyj (HE:FORTUM) выросли на 0,40 п. (2,32%), завершив торги на уровне 17,63. Бумаги Konecranes ABP (HE:KCRA) выросли в цене на 0,74 п. (2,22%), закрывшись на отметке 34,11.

Лидерами падения стали акции Kesko Oyj (HE:KESKOB), цена которых упала на 1,98 п. (4,34%), завершив сессию на отметке 43,64. Акции Telia Company AB (HE:TELIA1) поднялись на 0,011 п. (0,30%), закрывшись на уровне 3,640, а Neste Oil (HE:NESTE) снизились в цене на 0,06 п. (0,11%) и завершили торги на отметке 55,54.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (91) превысило количество закрывшихся в минусе (49), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Telia Company AB (HE:TELIA1) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 0,30%, 0,011 п., и завершили торги на отметке 3,640.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне потерял 0,51%, или 0,37, достигнув отметки $71,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,18%, или 0,12, до $66,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,45%, или 19,70, до отметки $1.340,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,36% до 1,2322, а котировки EUR/GBP упали на 0,75%, достигнув отметки 0,8658.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 89,51.