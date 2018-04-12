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Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,67%
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Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,67% 

Investing.com Россия 47 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, финансов и промышленности.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 вырос на 0,67%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,580 п. (2,02%), закрывшись на отметке в 79,780. Котировки Ageas SA (BR:AGES) выросли на 0,830 п. (1,94%), завершив торги на уровне 43,600. Бумаги ING Groep NV (AS:INGA) выросли в цене на 0,246 п. (1,78%), закрывшись на отметке 14,070.
Лидерами падения стали акции Ontex Group (BR:ONTEX), цена которых упала на 0,54 п. (2,48%), завершив сессию на отметке 21,24. Акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) поднялись на 0,41 п. (0,47%), закрывшись на уровне 85,99, а Ablynx NV (BR:ABLX) снизились в цене на 0,040 п. (0,09%) и завершили торги на отметке 44,460.
На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в минусе (46), а котировки 19 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,40%, или 19,00, достигнув отметки $1.341,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,18%, или 0,12, до $66,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,51%, или 0,37, до отметки $71,69 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,37% до 1,2321, а котировки EUR/GBP упали на 0,79%, достигнув отметки 0,8654.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,31% до 89,50.
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